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И. Каренина в программе "Скажинемолчи": В Беларуси использовали технологии по раскачке людей, отработанные во многих странах
23.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Беларуси использовали технологии по раскачке людей, отработанные во многих странах. Таким мнением в эфире
Полная версия интервью и откровенные ответы гостьи программы можно увидеть на
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И. Каренина в программе "Скажинемолчи": В Беларуси использовали технологии по раскачке людей, отработанные во многих странах
В Беларуси использовали технологии по раскачке людей, отработанные во многих странах. Таким мнением в эфире программы "Скажинемолчи" поделилась Ирина Каренина....
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