Источник материала: БT

В Беларуси использовали технологии по раскачке людей, отработанные во многих странах. Таким мнением в эфире программы "Скажинемолчи" поделилась Ирина Каренина. Журналист и поэт отмечает, что те методы, ходы по разделению людей на два лагеря и организации революции, которые применялись у нас, абсолютно идентичны украинскому Майдану.

Полная версия интервью и откровенные ответы гостьи программы можно увидеть на Youtube-канале "Скажинемолчи", а также в Telegram. Там можно оставлять свои комментарии и предлагать темы для следующих эфиров.







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