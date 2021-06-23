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Почти треть потребностей белорусской армии закрывается отечественными разработками, и в будущем такой подход должен наращиваться - такое мнение высказал госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович. По его мнению, потенциал и обороноспособность вооруженных сил развиваются вместе с современными технологиями, и наша страна это хорошо демонстрирует. 10-я выставка военной техники и вооружения MILEX открылась в Минске. На площадках "Минск-Арены" представлены передовые разработки компаний из Беларуси, России, Китая, Турции и Узбекистана. Самая масштабная экспозиция, конечно, у нашей страны: организации выставляют свыше 300 образцов. И почти половина - это новинки. Как отметил премьер-министр Роман Головченко, избрав путь развития собственных технологий, мы сделали правильный выбор.

На месте работает съемочная группа Агентства теленовостей. Что происходит на выставке в эти минуты, узнаем у Виолетты Соколович (прямое включение).



И снова приветствую коллег с выставки техники и вооружения MILEX-2021. Сценарий мероприятия претерпел изменения. Разработчики "Хантера" все-таки до последнего держат в секрете ТТХ беспилотного вертолета. Но мы застали презентацию бронетранспортера V2. Это разработка МЗКТ, представлял технику директор завода и лично гостям рассказал обо всех возможностях машины.







Передовые разработки вооружения и военной техники на MILEX-2021

И как уже после отметил премьер-министр Роман Головченко, эта машина со временем может стать главным средством подвижности отечественных вооруженных сил. После презентации бронетранспортера Роман Головченко и Александр Вольфович ответили на вопросы журналистов.



Мы продолжаем работать на выставке, в эти минуты идет пресс-конференция председателя Госкомвоенпрома, ждем заявлений.





