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Юбилейную выставку MILEX-2021 принимает Минск: новинки военной мощи на площадке "Минск-Арены"

23.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Почти треть потребностей белорусской армии закрывается отечественными разработками, и в будущем такой подход должен наращиваться - такое мнение высказал госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович. По его мнению, потенциал и обороноспособность вооруженных сил развиваются вместе с современными технологиями, и наша страна это хорошо демонстрирует. 10-я выставка военной техники и вооружения MILEX открылась в Минске. На площадках "Минск-Арены" представлены передовые разработки компаний из Беларуси, России, Китая, Турции и Узбекистана. Самая масштабная экспозиция, конечно, у нашей страны: организации выставляют свыше 300 образцов. И почти половина - это новинки. Как отметил премьер-министр Роман Головченко, избрав путь развития собственных технологий, мы сделали правильный выбор.

На месте работает съемочная группа Агентства теленовостей. Что происходит на выставке в эти минуты, узнаем у Виолетты Соколович (прямое включение). 

И снова приветствую коллег с выставки техники и вооружения  MILEX-2021. Сценарий мероприятия претерпел изменения. Разработчики "Хантера"  все-таки до последнего держат в секрете ТТХ беспилотного вертолета. Но мы застали презентацию бронетранспортера V2. Это разработка МЗКТ, представлял технику директор завода и лично гостям рассказал обо всех возможностях машины. 


Передовые разработки вооружения и военной техники на MILEX-2021

И как уже после отметил премьер-министр Роман Головченко, эта машина со временем может стать главным средством подвижности отечественных вооруженных сил. После презентации бронетранспортера Роман Головченко и Александр Вольфович ответили на вопросы журналистов. 

Мы продолжаем работать на выставке, в эти минуты идет пресс-конференция председателя Госкомвоенпрома, ждем заявлений.



 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Почти треть потребностей белорусской армии закрывается отечественными разработками, и в будущем такой подход должен наращиваться - такое мнение высказал...
 
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