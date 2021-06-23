В. Хренин: США причастны к покушению на Президента

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Вскрыты неопровержимые доказательства причастности государственных структур США к попытке покушения на Президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом заявил министр обороны нашей страны Виктор Хренин, выступая сегодня на международной конференции по безопасности в Москве. Несколько месяцев назад белорусские и российские спецслужбы пресекли подготовку мятежа с физическим устранением главы белорусского государства и членов его семьи. Данное явление можно назвать государственным терроризмом, подчеркнул министр.

Виктор Хренин также обозначил появление нового оружия в мире, имея в виду соцсети и информационные технологии.







Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Киберпространство активно милитаризируется и становится ареной военного противостояния. Фактически информационные технологии стали новым современным видом оружия. Социальные сети и сетевые сервисы становятся действенным инструментом осуществления цветных революций и разрушения государств. Неслучайно страны, понимающие это, ищут пути установления контроля над Facebook, Google, Twitter, Telegram. Слишком сильной становится угроза безопасности от этих корпораций.



Министр подчеркнул, что транснациональные элиты пытаются решать свои задачи, используя в качестве ударной силы в первую очередь подконтрольные им государства и государственные институты.





