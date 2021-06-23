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МИД РФ: Запад своими санкциями делает ставку на обрушение уровня жизни в Беларуси
23.06.2021 16:57 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
23 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Запад своими санкциями делает ставку на обрушение уровня жизни в Беларуси. Об этом заявила сегодня на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент БЕЛТА.
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Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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