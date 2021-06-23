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Беларусь обсудила военное и военно-техническое сотрудничество с Пакистаном и Казахстаном
23.06.2021 16:57 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ходе выставки
В ходе встреч обсуждались основные направления двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.
Было подчеркнуто наличие значительного потенциала, а также уверенность в перспективности дальнейшего развития взаимодействия с данными странами по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.-0-
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