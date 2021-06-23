Источник материала: БелТА

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко сегодня посетил открытое акционерное общество "Купалинка", сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты парламента.

Вице-спикер Совета Республики ознакомился с организацией работы предприятия, материально-технической базой, а также пообщался с сотрудниками на производстве.

"Надо постоянно совершенствовать качество продукции, при этом необходимо использовать новые подходы в ее дальнейшем продвижении на рынки", - отметил Анатолий Исаченко.

Зампредседателя Совета Республики положительно оценил тенденцию использования на фабрике при пошиве одежды натуральных тканей.-0-