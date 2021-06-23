|
Исаченко посетил ОАО "Купалинка"
23.06.2021 18:07 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко сегодня посетил открытое акционерное общество "Купалинка", сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты парламента.
Вице-спикер Совета Республики ознакомился с организацией работы предприятия, материально-технической базой, а также пообщался с сотрудниками на производстве.
"Надо постоянно совершенствовать качество продукции, при этом необходимо использовать новые подходы в ее дальнейшем продвижении на рынки", - отметил Анатолий Исаченко.
Зампредседателя Совета Республики положительно оценил тенденцию использования на фабрике при пошиве одежды натуральных тканей.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Надо постоянно совершенствовать качество продукции, при этом необходимо использовать новые подходы в ее дальнейшем продвижении на рынки", - отметил заместитель...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)