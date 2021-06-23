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Республиканский студсовет призвал европейское сообщество не политизировать студдвижение в Беларуси

23.06.2021 18:07 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Члены Общественного республиканского студенческого совета подготовили заявление в адрес европейских организаций, работающих с молодежью, сообщили БЕЛТА в Министерстве образования.

Принимая во внимание политическую ситуацию вокруг Беларуси, многочисленные информационные вбросы и провокации по поводу притеснения студентов в стране, члены республиканского студсовета подготовили заявление, отражающее реальную ситуацию в учреждениях высшего образования. В тексте подчеркнули, что в Беларуси не преследуют студентов по политическим или каким-либо иным мотивам, а отчисления - следствие академической задолженности, нарушения правил внутреннего распорядка университетов или нарушения действующего законодательства. Авторы заявления обратили внимание на то, что статистика отчислений не изменяется на протяжении ряда лет.

Члены Общественного республиканского студенческого совета призвали европейское сообщество отказаться от политизации студенческого движения в Беларуси и не делать ангажированных и непроверенных заявлений.

Заявление и подписные листы направлены в Министерство иностранных дел для препровождения в адрес европейских организаций, работающих с молодежью.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Члены Общественного республиканского студенческого совета призвали европейское сообщество отказаться от политизации студенческого движения в Беларуси и не...
 
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