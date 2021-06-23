В Вилейском крае завершился 10-й районный пленэр юных художников

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В течение двух недель дети от 9 до 16 лет из Любани и Вилейки посещали местные достопримечательности, не только делали зарисовки пейзажей, но и занимались благоустройством исторических мест. О том, как лето пишут с натуры - Лариса Гулякевич (видео).