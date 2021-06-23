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В Вилейском крае завершился 10-й районный пленэр юных художников
23.06.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В течение двух недель дети от 9 до 16 лет из Любани и Вилейки посещали местные достопримечательности, не только делали зарисовки пейзажей, но и занимались благоустройством исторических мест. О том, как лето пишут с натуры - Лариса Гулякевич (видео).
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В течение двух недель дети от 9 до 16 лет из Любани и Вилейки посещали местные достопримечательности, не только делали зарисовки пейзажей, но и занимались...
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