|
Прогноз погоды на 24 июня
23.06.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Синоптическая ситуация в Беларуси: погоду в Беларуси будет определять очень теплая неустойчивая воздушная масса, в западных районах страны скажется влияние атмосферного фронта.
Внимание!
Штормовое предупреждение об опасном метеорологическом явлении! (красный уровень опасности)
В дневные часы 24-25 июня (четверг-пятница) на большей части территории максимальная температура воздуха составит +30 +34°С, местами, а по юго-востоку страны во многих районах максимальная температура воздуха достигнет +35 +36°С.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Синоптическая ситуация в Беларуси: погоду в Беларуси будет определять очень теплая неустойчивая воздушная масса, в западных районах страны скажется влияние...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)