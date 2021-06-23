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Летний пленэр - пейзажи Вилейского края на полотнах юных художников

23.06.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Творческие эксперименты на натурных площадках. Вилейский край принял  десятый  районный пленэр юных художников. В течение двух недель дети от 9 до 16 лет из Любани и Вилейки посещали местные достопримечательности. Творческие задания - зарисовки живописных видов и архитектурных построек. Сам же пленэр  носит имя всемирно известного художника, который здесь родился - Никодима Силивановича. Его мозаичными произведениями украшен Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге.

Нынешний пленэр посвящен и  80-летию начала Великой Отечественной войны. Поэтому неслучайно в программе мероприятий благоустройство территорий исторических мест и памятников. А результатом встречи художников  стала тематическая выставка.


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Творческие эксперименты на натурных площадках. Вилейский край принял  десятый  районный пленэр юных художников. В течение двух недель дети от 9 до 16 лет из Любани и...
 
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