|
Летний пленэр - пейзажи Вилейского края на полотнах юных художников
23.06.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Творческие эксперименты на натурных площадках. Вилейский край принял десятый районный пленэр юных художников. В течение двух недель дети от 9 до 16 лет из Любани и Вилейки посещали местные достопримечательности. Творческие задания - зарисовки живописных видов и архитектурных построек. Сам же пленэр носит имя всемирно известного художника, который здесь родился - Никодима Силивановича. Его мозаичными произведениями украшен Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге.
Нынешний пленэр посвящен и 80-летию начала Великой Отечественной войны. Поэтому неслучайно в программе мероприятий благоустройство территорий исторических мест и памятников. А результатом встречи художников стала тематическая выставка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Творческие эксперименты на натурных площадках. Вилейский край принял десятый районный пленэр юных художников. В течение двух недель дети от 9 до 16 лет из Любани и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)