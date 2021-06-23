Летний пленэр - пейзажи Вилейского края на полотнах юных художников

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Творческие эксперименты на натурных площадках. Вилейский край принял десятый районный пленэр юных художников. В течение двух недель дети от 9 до 16 лет из Любани и Вилейки посещали местные достопримечательности. Творческие задания - зарисовки живописных видов и архитектурных построек. Сам же пленэр носит имя всемирно известного художника, который здесь родился - Никодима Силивановича. Его мозаичными произведениями украшен Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге.

Нынешний пленэр посвящен и 80-летию начала Великой Отечественной войны. Поэтому неслучайно в программе мероприятий благоустройство территорий исторических мест и памятников. А результатом встречи художников стала тематическая выставка.









