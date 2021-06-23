В Беларуси стартовала Неделя молодежи

Источник материала: БT

У подрастающего поколения есть возможность проявить себя в различных сферах. Сегодня в рамках акции "Разам з бацькамі" БРСМ, родители и волонтеры "Доброго сердца" проводят ремонт детских площадок, дворов, подъездов и мест отдыха при поддержке ЖКХ.

За прошлый год только в Минске активисты успели благоустроить около 10 детских площадок.

Форум проходит уже второй год.





