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В Беларуси стартовала Неделя молодежи

23.06.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

У подрастающего поколения есть возможность проявить себя в различных сферах. Сегодня в рамках акции "Разам з бацькамі" БРСМ, родители и волонтеры "Доброго сердца"  проводят ремонт детских площадок, дворов, подъездов и мест отдыха при поддержке ЖКХ. 

За прошлый год только в Минске  активисты успели благоустроить около 10 детских площадок. 

Форум проходит уже второй год.



 
Теги: Минск
 
 
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У подрастающего поколения есть возможность проявить себя в различных сферах. Сегодня в рамках акции "Разам з бацькамі" БРСМ, родители и волонтеры "Доброго сердца" ...
 
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