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В Беларуси стартовала Неделя молодежи
23.06.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
У подрастающего поколения есть возможность проявить себя в различных сферах. Сегодня в рамках акции "Разам з бацькамі" БРСМ, родители и волонтеры "Доброго сердца" проводят ремонт детских площадок, дворов, подъездов и мест отдыха при поддержке ЖКХ.
За прошлый год только в Минске активисты успели благоустроить около 10 детских площадок.
Форум проходит уже второй год.
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У подрастающего поколения есть возможность проявить себя в различных сферах. Сегодня в рамках акции "Разам з бацькамі" БРСМ, родители и волонтеры "Доброго сердца" ...
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