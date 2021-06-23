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Республиканский патриотический слет стартовал в столице

23.06.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Республиканский патриотический слет, посвященный 80-летию  начала Великой Отечественной, проходит в Минске. В столицу съехались полсотни детей со всех уголков страны. Это учащиеся профильных классов, победители областных конкурсов и олимпиад. Юные патриоты почтили подвиг прадедов и возложили цветы к памятникам героям. 


Впереди десятки теоретических и практических соревнований: строевая подготовка, вокальные конкурсы, спортивные эстафеты, а также  викторины на знание истории своей Родины.


Еще один пункт программы - посещение локаций боевой славы. Патриотические экскурсии и конкурсы будут проходить до конца недели.


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Теги: Минск
 
 
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Республиканский патриотический слет, посвященный 80-летию  начала Великой Отечественной, проходит в Минске. В столицу съехались полсотни детей со всех уголков...
 
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