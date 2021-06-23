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Выставка "Моя Великая Отечественная" открылась в Борисовской библиотеке им. Колодеева
23.06.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Экспозиция из нескольких десятков военно-исторических миниатюр посвящена годовщине начала войны и дате освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Авторы выставки - частные коллекционеры из Минска, Борисова и Могилева. На выставке - мини-образцы танковой техники и другого вооружения не только Красной армии, но и армии Вермахта. В витринах также фигурки реальных персонажей Второй мировой и Великой Отечественной войны.
Выставка военно-исторической миниатюры в библиотеке Борисова - проект традиционный. Так, к событиям, связанным с войной 1812 года и битвой на Березине, в залах формируются тематические экспозиции из коллекционных фигурок.
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Экспозиция из нескольких десятков военно-исторических миниатюр посвящена годовщине начала войны и дате освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков....
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