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СК Беларуси и Генпрокуратура Таджикистана обсудили взаимодействие в уголовно-правовой сфере

23.06.2021 18:49 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В центральном аппарате Следственного комитета состоялась рабочая встреча руководителя ведомства Дмитрия Горы с делегацией Генеральной прокуратуры Республики Таджикистан во главе с генеральным прокурором Юсуфом Рахмоном. Об этом БЕЛТА сообщили в СК.

Таджикские коллеги прибыли в Беларусь для участия в международной научно-практической конференции "Следственная деятельность: наука, образование, практика", которая состоится 24 июня в Минске.

Дмитрий Гора отметил важность визита таджикской делегации. В свою очередь генеральный прокурор Таджикистана выразил признательность белорусской стороне за приглашение принять участие в конференции, которая, по его мнению, будет способствовать выработке новых подходов в противодействии преступности.

В ходе встречи стороны обсудили практику взаимодействия компетентных органов Беларуси и Таджикистана в уголовно-правовой сфере в соответствии с Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года.

Стороны подчеркнули необходимость развития рабочих контактов в рамках подписанного в июне 2019 года Соглашения о сотрудничестве между Следственным комитетом Беларуси и Генеральной прокуратурой Таджикистана.

На встрече достигнута договоренность об обмене практическим опытом подготовки кадров, методиками расследования различного рода преступлений, особенно в сфере высоких технологий, наркотрафика, незаконной миграции и организованной преступности.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Таджикские коллеги прибыли в Беларусь для участия в международной научно-практической конференции "Следственная деятельность: наука, образование, практика",...
 
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