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Гайдукевич: выступление Президента в Бресте - это честный ответ народа тем, кто принимает санкции
23.06.2021 19:23 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/.
"Выступление Президента в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" - это честный, откровенный и предельно понятный ответ от всего белорусского народа тем, кто принимает новые санкции в отношении Беларуси вопреки всем нормам международного права, вопреки здравому смыслу и вопреки той роли, которую Беларусь играла и играет все годы для европейской безопасности, делая это с одной целью - поставить страну на колени, - отметил депутат. - Заставить ее отказаться от своей самостоятельной внешней и внутренней политики. И этот ответ - от всего народа, озвученный Президентом, прозвучал символически в цитадели, которую должна чтить вся Европа. Именно в Брестской крепости у многих руководителей вермахта тогда, в июне 1941 года, пришло понимание, что Советский Союз не победить".
По словам Олега Гайдукевича, именно тогда советские солдаты и офицеры приняли первый бой за безопасность и независимость, мир и стабильность всей современной Европы.
"Беларусь - это колыбель европейских ценностей. Об этом должны помнить на Западе! Выступление Президента - это ответ всему миру и каждому белорусу. Беларусь была, есть и будет суверенным, независимым государством", - заявил парламентарий.-0-
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"Беларусь - это колыбель европейских ценностей. Об этом должны помнить на Западе! Выступление Президента - это ответ всему миру и каждому белорусу", - сказал депутат...
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