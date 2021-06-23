В Беларуси за июнь при падении из окон травмированы шесть детей, один ребенок погиб - СК

Источник материала: БелТА

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за июнь при падении из окон травмированы шесть детей, из них один ребенок погиб. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

"С наступлением летнего периода многие родители забывают о том, что открытое окно может быть смертельно опасным для ребенка. Ежегодно с началом сезона регистрируются случаи травмирования и гибели детей при выпадении из окон. Как правило, в большинстве случаев дети самостоятельно забирались на подоконник, используя в качестве подставки различные предметы мебели, и, опираясь на москитную сетку, выпадали из окна вместе с ней. Только за июнь этого года в республике при падении из окон травмированы шесть детей, из них один ребенок погиб", - рассказали в СК.

Так, по данным следствия, 7 июня этого года поступило сообщение о смертельном травмировании девятилетнего мальчика в Гомельском районе. Установлено, что ребенок находился по месту жительства с бабушкой. В какой-то момент пенсионерка услышала подозрительный глухой звук, а выйдя на балкон обнаружила, что внук находится под балконом на улице. В результате падения с высоты девятого этажа ребенок получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

Следователем с привлечением специалистов УГКСЭ по Гомельской области проведен осмотр места происшествия. Опрошены соседи и родственники погибшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. По данному факту Гомельский районный отдел Следственного комитета проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

"Уважаемые родители, будьте внимательнее по отношению к своим детям, ведь многие из них в силу своего возраста еще не могу осознавать опасность своих действий", - отметили в СК.

Как отмечается, только за 22 июня из окон выпали двое детей. Один из случаев произошел в Жабинковском районе. По предварительным данным, трехлетняя девочка находилась дома со своей бабушкой. Вечером пенсионерка занималась домашними делами, а ее внучка играла одна. Окно в комнате, где находился ребенок, было открыто. Девочка залезла на подоконник, рядом с которым стоял диван, оперлась на москитную сетку и вместе с ней выпала из окна второго этажа на бетонное перекрытие, где ее обнаружила бабушка. С телесными повреждениями различной степени тяжести малолетняя доставлена в больницу.

Следователем с привлечением специалиста УГКСЭ по Брестской области проведен осмотр места происшествия, опрошены родственники и соседи пострадавшей, назначена судебно-медицинская экспертиза. Жабинковский районный отдел Следственного комитета по данному факту проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

"Анализируя случаи, произошедшие в июне 2021 года, можно сделать вывод о том, что все вышеописанные несчастные случаи произошли в той или иной степени по вине взрослых - по недосмотру либо излишней беспечности, - добавили в ведомстве. - Следственный комитет в очередной раз напоминает родителям: не оставляйте без присмотра детей и не допускайте их к открытым окнам, форточкам и балконам. Целесообразно оборудовать окна запорными устройствами, не позволяющими детям их открывать самостоятельно, ведь обычная детская шалость может обернуться трагедией".-0-