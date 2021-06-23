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Плановое командно-штабное учение с силами территориальной обороны Брестской области прошло в Пинске
23.06.2021 20:59 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пинске завершилось плановое командно-штабное учение с силами территориальной обороны Брестской области. Об этом БЕЛТА сообщили в Минобороны.
Военнослужащие запаса выполняли задачи по охране объектов и несения дежурств на блокпостах. В ходе маневров подразделение территориальных войск отразило нападение условного противника на один из охраняемых объектов.
"Следует отметить, что территориальная оборона задумывалась как форма всенародной защиты своей Родины. И здесь, в Пинске, мы в этом убедились: местные жители четко все организовали, наладили тесное взаимодействие и проявили свои лучшие качества. Несмотря на сильную жару, все задачи были успешно выполнены на должном уровне. Считаю, что действия военнослужащих запаса заслуживают высокой оценки", - сказал первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-майор Игорь Король.-0-
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Военнослужащие запаса выполняли задачи по охране объектов и несения дежурств на блокпостах. В ходе маневров подразделение территориальных войск отразило...
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