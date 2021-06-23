Плановое командно-штабное учение с силами территориальной обороны Брестской области прошло в Пинске

Источник материала: БелТА

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пинске завершилось плановое командно-штабное учение с силами территориальной обороны Брестской области. Об этом БЕЛТА сообщили в Минобороны.

Военнослужащие запаса выполняли задачи по охране объектов и несения дежурств на блокпостах. В ходе маневров подразделение территориальных войск отразило нападение условного противника на один из охраняемых объектов.

"Следует отметить, что территориальная оборона задумывалась как форма всенародной защиты своей Родины. И здесь, в Пинске, мы в этом убедились: местные жители четко все организовали, наладили тесное взаимодействие и проявили свои лучшие качества. Несмотря на сильную жару, все задачи были успешно выполнены на должном уровне. Считаю, что действия военнослужащих запаса заслуживают высокой оценки", - сказал первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-майор Игорь Король.-0-