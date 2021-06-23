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Выставка ART EXPO стран СНГ пройдет 25-27 июня в Борисове

23.06.2021 20:59 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная выставка ART EXPO государств - участников СНГ пройдет 25-27 июня в Борисове под девизом "Искусство молодых - история будущего!". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

АRТ EXPO - это комплексное мероприятие, направленное на развитие сотрудничества в рамках Содружества Независимых Государств, создание благоприятных условий для распространения общих гуманистических ценностей, в том числе межнационального согласия, уважения к культуре, языкам и традициям других народов, формирования духовности, патриотизма и гражданственности у молодежи.

Мероприятие пройдет в формате молодежного фестиваля с участием молодых деятелей культуры и искусства стран Содружества, которые представят свои произведения в различных жанрах современного изобразительного искусства.

25 июня состоятся торжественное открытие выставки и праздничный концерт. В рамках проекта также будет организована конференция на тему "Поддержка молодежных инициатив и стартапов в сфере культуры в государствах - участниках СНГ" с участием представителей стран Содружества, диаспор в Беларуси.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Мероприятие пройдет в формате молодежного фестиваля с участием молодых деятелей культуры и искусства стран Содружества, которые представят свои произведения в...
 
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