Источник материала: БелТА

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фотовыставка "Столетие Коммунистической партии Китая" 23 июня открылась в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Она организована совместно с посольством Китайской Народной Республики в Республике Беларусь.

Экспозиция дает понимание великой исторической и практической роли Коммунистической партии в Китае, а также ответ на вопрос, почему Коммунистическая партия Китая - неизбежный выбор китайской истории и китайского народа.

"Выставка разделена на четыре части и посвящена истории Компартии, от ее основания, развития и до сегодняшнего величия. Экспонатами выставки являются более 180 фотографий с пояснениями, как партия ведет народ к борьбе за национальную независимость, могущество страны и счастье народа. В то же время выставка отображает, как Коммунистическая партия Китая выросла из более чем 50 членов партии в начале своего создания в крупнейшую в мире марксистскую правящую партию с более 91 млн членов, став вековым чудом, которым китайский народ очень гордится", - отметили организаторы.

Первая часть выставки рассказывает о периоде "новодемократической революции", который начался с "Движения четвертого мая" в 1919 году и продолжался до основания Китайской Народной Республики в 1949 году.

Фотографии иллюстрируют исторический фон эпохи и историческую неизбежность основания Компартии, а также то, как китайские коммунисты во главе с Мао Цзэдуном вели свой народ в тяжелой борьбе, свергли империализм, феодализм и капитализм, создали новый Китай.

Вторая часть - это период социалистической революции и строительства, начавшийся от основания нового Китая в 1949 году и продолжающийся до начала политики реформ и открытости в 1978 году. Эта часть выставки знакомит с тем, как партия объединила и возглавила многонациональный народ страны в единой борьбе, осуществила социалистическую революцию, установила основную систему социализма, заложив прочную основу для дальнейшего развития современного Китая.

Третья часть выставки демонстрирует новый период политики реформ и открытости и социалистической модернизации, длившийся с 1978 до 18-го съезда Коммунистической партии Китая. Фотографии этого периода в основном знакомят с новой эпохой политики реформ и открытости Китая, а также социалистической модернизации. Коммунисты, в основном представленные Дэн Сяопином, Цзян Цзэминем и Ху Цзиньтао, исходя из требований времени, национального развития и ожиданий народа, создали и развивали социализм с китайской спецификой, вели китайский народ к современному развитию, осуществили огромный скачок китайской нации от момента поднятия на ноги к богатству.

Четвертая часть выставки рассказывает о новой эпохе социализма с китайской спецификой, которая приходится на период с 18-го съезда Коммунистической партии Китая по настоящее время, и в основном знакомит с идеологией Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху. За этот период было построено среднезажиточное общество, поднялось на новый уровень благосостояние народа, культурный уровень значительно улучшился. Фотографии этого периода демонстрируют грандиозный план построения процветающего, демократического, культурного, гармоничного и социалистически модернизированного государства в середине этого столетия. Китайская нация совершила большой прыжок в развитии, встала на ноги, стала богаче и сильнее.-0-