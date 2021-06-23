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Китай продолжит реализацию крупномасштабной внешней открытости - Се Сяоюн
23.06.2021 20:59 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай продолжит реализацию крупномасштабной внешней открытости. Важность этого отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси Се Сяоюн, выступая сегодня
"В этом году исполняется 100 лет со дня основания Компартии КНР. За это время партия Китая сплотила и повела за собой многонациональный народ страны по пути реализации великого возрождения китайской нации, добилась национальной независимости, быстрого экономического развития, долгосрочной общественной стабильности, все большего могущества и процветания государства и благополучия народа, создала "китайское чудо" в истории развития китайской нации и истории развития человеческого общества, - отметил дипломат. - Столетие со дня основания Коммунистической партии Китая является столетием, полностью изменившим многострадальную судьбу китайской нации в период новой истории".
"После опиумной войны 1840 года старый Китай оказался под угрозой гибели государства и исчезновения нации. Бесчисленное количество людей с высокими идеалами и моралью неустанно были в поиске, но не смогли коренным образом изменить трагическую судьбу китайской нации, подвергавшейся притеснениям и издевательствам, - продолжил китайский дипломат. - После основания Коммунистической партии Китая в 1921 году был установлен вектор новодемократической революции. После аграрной революционной войны, войны Сопротивления японским захватчикам и Освободительной войны партия основала Китайскую Народную Республику, полноправным хозяином которой стал народ, добилась полного освобождения и независимости китайской нации, окончательно покончила с внутренними неурядицами и внешней агрессией, а также с бедным и ослабленным трагическим положением страны. Китайский народ во главе с Мао Цзэдуном вступили в новую историческую эпоху. В начале основания нового Китая страна была бедной и отсталой, все области нуждались в возрождении. Были утверждены основные институты социализма, началась индустриализация страны. Китайские коммунисты во главе с Дэн Сяопином, Цзян Цзэминем и Ху Цзиньтао содействовали достижению новых успехов в экономическом, политическом, социальном, культурном и экоцивилизационном строительстве страны, вели китайский народ семимильными шагами в ногу со временем и осуществляли стремительный подъем китайской нации".
После 18-го съезда ЦК КПК социализм с китайской спецификой вступил в новую эпоху. Перед лицом глубоких изменений, а также невиданных за последнее столетие перемен в мире китайские коммунисты, основным представителем которых является Си Цзиньпин, на основе единого планирования реализовывали общую схему, объединяющую в единое целое экономическое, политическое, культурное, социальное и экоцивилизационное строительство, согласованно осуществляли всестороннюю стратегическую концепцию, утвердили идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи.
Се Сяоюн подчеркнул, что китайская нация совершила стремительный скачок - встала на ноги, социалистический Китай вышел на новый этап развития и открыл новый исторический путь всестороннего построения модернизированного социалистического государства. Удалось успешно достичь цели первой столетней борьбы - всестороннего построения среднезажиточного общества. Сейчас китайский народ на пути достижения цели второго столетия - построения процветающего, демократического, цивилизованного, гармоничного, модернизированного социалистического государства.
"В преддверии 100-летия основания КПК, а также серьезных невиданных за столетие изменений, происходящих в современном мире, столкнувшись с такими угрозами миру и развитию во всем мире, как унилатерализм, протекционизм и гегемонизм, а также глобальное изменение климата, загрязнение окружающей среды, серьезные эпидемии инфекционных заболеваний, Китай под руководством КПК стремится построить Сообщество единой судьбы человечества и способствовать построению международных отношений нового типа. Китай будет продолжать придерживаться реализации более крупномасштабной, широкой внешней открытости, предоставляя больше возможностей для взаимовыгодного сотрудничества Китая со странами мира, включая Беларусь", - отметил посол.
Он также обратил внимание, что Китай продвигает международное сотрудничество с целью взаимной выгоды и взаимного выигрыша, содействует либерализации и упрощению торговли и инвестиций, а также осуществляет качественное совместное строительство инициативы "Один пояс, Один путь".
"Беларусь является важным всесторонним стратегическим партнером Китая. Беларусь - это страна, которая в числе первых откликнулась на инициативу "Один пояс, Один путь" и активно участвует в ней. Мы глубоко уверены, что в рамках договоренности о дружественном сотрудничестве, достигнутой главами двух государств, уровень двусторонних отношений в новую эпоху будет продолжать повышаться, две страны будут продолжать углублять свое сотрудничество в различных областях, таких как экономика и торговля, инвестиции, образование, наука и технологии, культура", - резюмировал Се Сяоюн.-0-
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Китайская нация совершила стремительный скачок - встала на ноги, социалистический Китай вышел на новый этап развития и открыл новый исторический путь...
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