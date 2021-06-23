БГПУ удостоен премии EEUA-2021 Ассоциации восточно-европейских университетов

Источник материала: БелТА

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка удостоен премии Ассоциации восточно-европейских университетов (EEUA) - 2021. Награждение лауреатов состоялось 22 июня. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Премия EEUA, учрежденная в 2017 году, призвана привлечь внимание профессионального сообщества и общественности к ежегодному вкладу университетов в интернационализацию высшего образования. В этом году жюри определило 10 вузов-победителей из разных городов России и постсоветского пространства. Культурно-образовательный проект "Партитура международного успеха: взаимодействуем и создаем вместе" факультета эстетического образования (автор и руководитель - декан факультета эстетического образования Светлана Кобачевская) БГПУ был принят для участия в основной конкурсной программе и удостоен премии в номинации "Интернационализация программ обучения".

Церемония награждения БГПУ происходила в режиме онлайн в рамках IX конференции IUNC Eurasia 2021 в Екатеринбурге в Уральском федеральном университете.

Декан факультета эстетического образования Светлана Кобачевская поблагодарила EEUA и членов жюри конкурса за высокую оценку работы, выразила слова признательности всей творческой команде факультета, отметила открытость вуза к расширению межвузовских связей и готовностью делиться опытом международного сотрудничества в сфере эстетического образования.

В вузе отметили, что это не первая награда БГПУ в данном конкурсе. 16 мая 2017 года в Москве в рамках ежегодной международной конференции по высшему образованию IUNC Eurasia-2017 состоялась торжественная церемония награждения премии для университетов Российской Федерации и стран СНГ "Интернационализация высшего образования" в области международной деятельности. От БГПУ был представлен международный образовательный проект "Летняя школа. Познай Беларусь: от образования к культуре".-0-