Откровенную и эмоциональную речь А. Лукашенко в Бресте анализируют эксперты

Источник материала: БT

Откровенную и эмоциональную речь Президента в Бресте сегодня анализируют эксперты, о посылах рассуждают политики. Вот так "символично" западные соседи "ценят" вклад белорусского народа в освобождение Европы.

Такое беспрецедентное давление со стороны ЕС нацелено на уничтожение нас, как нации. Европа в очередной раз показала своё истинное лицо. Президент дал четко понять, как не состоялся блицкриг в 41-ом, так не будет его и сейчас.

Николай Щекин, завотделом Института социологии НАН Беларуси:

22 числа в мемориале "Брестская крепость" Лукашенко как глава государства, как Главнокомандующий, как гражданин окончательно поставил точку в том, что у нас происходит в стране. Поствыборный период завершен, он раскрыл, причем публично это сделал, внутренний механизм коллективного Запада, что могло быть и к чему идут. Снял все маски лицемерия и лжи, под которыми оскалившаяся Европа уже практически была нацелена на то, чтобы прихватить Беларусь. К сожалению, мы сейчас видим, что именно 22 июня, в день такой трагедии, когда надо молиться за всех, кого нет с нами, за то, что благодаря им мы получили жизнь, коллективный Запад дошел до такой низости, пробил нравственное дно и практически согласовал секторальные санкции. Я считаю, это геноцид, а не санкции. Геноцид белорусского народа, который мы уже начинаем переживать второй раз за 80 лет.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Очень хорошая ситуация, когда четко видно, кто враг, а кто действительно друг, который готов подставить плечо в самый нужный момент. Очень важно сегодня понимать, как правильно было сказано главой государства, что войны сегодня не ведутся теми традиционными методами, которыми они велись всю человеческую историю. Сегодня другие методы. Они не менее жесткие, не менее коварные, потому что влияют на судьбы миллионов людей. Вместе с тем такими способами пытаются воздействовать на нас. Блицкриг не удался. Как и во время Великой Отечественной войны, мы выйдем победителями.

Олег Дьяченко, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, проректор Могилевского государственного университета имени А. А. Кулешова:

Президент выступил на мемориале "Брестская крепость-герой". Его выступление было судьбоносным, поскольку он в своем выступлении расставил все точки над "і", послав четкий месседж западным странам относительно того, что мы помним эти события 80-летней давности, кто когда развязал эту войну против нашего народа. Мы видим, что сегодня весь народ должен сплотиться вокруг нашего национального лидера, чтобы как в 1941 году дать достойный отпор на все поползновения западных стран в отношении нашего миролюбивого, подчеркиваю, государства.





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