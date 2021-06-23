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М. Турецкий: мы уроженцы Беларуси и гордимся этим

23.06.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Увы, по-человечески уже не получается разговаривать. Нас слышать не хотят. Хотят диктовать, принуждать, лишать прав и средств производства, распоряжаться нашим трудом. Хотят сделать нас зависимыми. Ведь все это относится к понятию "рабство". Забейте в поисковике, вы удивитесь, к чему на самом деле ведут все эти бойкоты и "европейские демократические санкции" против Беларуси. Вот и опять "уроки прошлого".

Отношения между людьми и странами должны базироваться на связи поколений и межличностных отношениях. Такое мнение в эксклюзивном интервью телеканалу "Беларусь 1" накануне в Бресте высказали музыканты "Хора Турецкого". Они выступили в цитадели вечером 22 июня. При этом солисты отметили, что музыка вне политики. Бойкотировать концертные площадки в братской Беларуси вопреки призывам они не намерены.


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Теги: Брест
 
 
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Увы, по-человечески уже не получается разговаривать. Нас слышать не хотят. Хотят диктовать, принуждать, лишать прав и средств производства, распоряжаться нашим...
 
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