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М. Турецкий: мы уроженцы Беларуси и гордимся этим
23.06.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Увы, по-человечески уже не получается разговаривать. Нас слышать не хотят. Хотят диктовать, принуждать, лишать прав и средств производства, распоряжаться нашим трудом. Хотят сделать нас зависимыми. Ведь все это относится к понятию "рабство". Забейте в поисковике, вы удивитесь, к чему на самом деле ведут все эти бойкоты и "европейские демократические санкции" против Беларуси. Вот и опять "уроки прошлого".
Отношения между людьми и странами должны базироваться на связи поколений и межличностных отношениях. Такое мнение в эксклюзивном интервью телеканалу
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Увы, по-человечески уже не получается разговаривать. Нас слышать не хотят. Хотят диктовать, принуждать, лишать прав и средств производства, распоряжаться нашим...
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