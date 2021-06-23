МИД России: введение санкций накануне 22 июня - позор для ЕС

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Новые санкции ЕС против Беларуси являются вмешательством во внутренние дела страны. Москва выразила солидарность с Минском в неприятии этих нелегитимных ограничительных мер.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России:

Мы солидарны с нашими белорусскими союзниками в категорическом неприятии односторонних нелегитимных ограничительных мер, которые вводятся западными странами в нарушение международного права. Действительно, как отмечается в комментарии Министерства иностранных дел Республики Беларусь, это граничит с объявлением экономической войны. Так называемый четвертый санкционный пакет, принятый Советом ЕС против Белоруссии 21 июня, является вмешательством Евросоюза во внутренние дела суверенного государства. Напомню, члена Организации Объеденных Наций и участника ОБСЕ. Пытаясь разговаривать с позиции силы и брать на себя функции следствия и суда, ЕС творит откровенное беззаконие. Абсолютный цинизм решению ЕС придает отсылка не на нормы права, а на некую, как они сказали, единую позицию со своим единомышленниками. Вот это, наверное, тот самый миропорядок, основанный на правилах, которые нам предлагаются западным сообществом взамен международно-правовой конструкции. Нет, так не пойдет. Подменяя верховенство международного права некими непонятными правилами, которые непонятно кем прописаны, непонятно на кого распространяются, непонятно когда будут изменены. Мало того, они еще и подразумевают стайные инстинкты и право сильного. ЕС просто обесценивает собственные претензии на роль блюстителя международного права. Противоправный политический характер ЕСовских ограничений лишний раз подтверждается тем, что в Брюсселе, принимая их, даже не стали дожидаться итогов международного расследования по линии ICAO экстренной посадки самолета Ryanair в Минске. Именно на этот инцидент, именно на эти действия и события ссылались в качестве примера, на основе которого уже принимаются политические шаги, меры и так далее. Ну как же так? Если ссылались именно на то, что случилось с самолетом Ryanair в воздухе над Беларусью, и так требовали настойчиво, и так активно продвигали свои подходы на площадки ICAO,то почему же не подождать того, что скажет эта авторитетная международная организация? С другой стороны, мы же помним, как они сами в неких заключениях Совета ЕС от 24 мая, настаивали на проведении подобного расследования. Куда ушел весь этот запал - хочется спросить. Или это все уже неинтересно, это отыгранные карты. Цель санкций ЕС, мы прекрасно это понимаем, состоит в том, чтобы намеренно обрушить уровень жизни простых граждан Беларуси. Вот на это и делается ставка. Процитирую Борреля. Он заявил накануне просто фантастические вещи на заседании ЕС. Я еще раз хотела бы подчеркнуть, это цитата представителя Европейского союза. Глава дипломатии ЕС, так рьяно отстаивающий либеральные ценности западного мира и столь рьяно отстаивающий права человека. Мы помним все эти заявления. Его прямая цитата: "Эти санкции нанесут ущерб экономике Беларуси, и ущерб тяжелый". Белорусов, как отметил Боррель, нужно хорошенько наказать, чтобы они изменили свое поведение. Вы знаете, я не буду давать других оценок этому высказыванию, кроме как скажу, что это заявление - просто саморазоблачительно по своей сути. Здесь очевидно, что со стороны ЕС речи не идет ни о равноправии в отношениях с суверенным государством Беларусь, ни об уважении интересов и свободы выбора развития этой страны, ни о заботе о благополучии проживающих там людей - это все лишнее. Лицемерие такой политики хорошо известно пораженному в правах русскоязычному населению Украины. В дни, когда, опять же, весь мир вспоминает, как 80 лет назад, нападение гитлеровской Германии на Советский Союз началось на западных рубежах Беларуси, сами по себе напрашиваются вполне очевидные и трагические параллели. И, кстати говоря, трагические не для Беларуси. Они трагические для западного мира и в данном случае - для ЕС. Это позор.





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