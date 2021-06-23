Выставка MILEX-2021 открылась в Минске

Источник материала: БT

В Минске открылась выставка военной техники и вооружения MILEX-2021. Как и прежде, представители Беларуси, России, Китая, стран ОДКБ и СНГ на минской площадке не только показывают результаты своей работы, но и заключают выгодные контракты. Съемочная группа весь день работала на выставке. Не обошлось и без сюрпризов - сразу несколько презентаций, в том числе с уникальными разработками. Вместе с тем, на площадке уже прошли и двухсторонние встречи. Обзор первого дня выставки у Александра Камовича.

Десятая выставка военной техники и вооружения MILEX-2021 сегодня официально открылась. Несмотря на ковидные ограничения, юбилейный форум собрал делегации десятков стран. На стендах компаний - сотни образцов современной военной техники. В этом году организаторы не стали выделять какие-то отдельные сферы, а постарались показать отрасли ВПК в широком смысле.

Презентация беспилотного вертолета "Хантер"

На площадках "Минск-Арены" представлены передовые разработки компаний и конструкторских бюро из Беларуси, России, Китая, Турции и Узбекистана. Самая масштабная экспозиция, конечно, у нашей страны. Почти половина всех образцов - это новинки. Большим событием стала презентация уникального беспилотного вертолета "Хантер".

Аппарат с грузоподъемностью до 200 кг может нести на себе пулемет, ракеты и противотанковые бомбы. Аналогов в мире сейчас нет, говорят разработчики.

Владимир Чудаков, генеральный конструктор - директор КБ "Беспилотные вертолеты":

Это полностью робот, в машине 52 микроконтроллера, машина 5-го поколения. Если в прошлом поколении у нас было 12, то сейчас 52 . Очень сложная разработка. 6 камер. Организована нейросеть, они общаются между собой. Человек только говорит, что нужно делать и куда лететь. Мы нажали кнопку - и машина выполняет.



Среди самых перспективных отраслей можно выделить средства радиоэлектронной борьбы, связи и автономного управления воинскими формированиями. Также в приоритете космические технологии, стрелковое оружие и боеприпасы и, конечно, ракетостроение. Если последнее - отрасль буквально новая, то в вопросах машин изобретать велосипед не стали. Как, например, завод колесных тягачей, который каждую выставку представляет все более совершенные образцы. От одноименных грузовиков до новейших БТР.

Константин Дубинчик, начальник отдела МЗКТ:

Абсолютная новинка MILEX-2021 - это изделие, которое находится за моей спиной. Это не только самое свежее изделие, эти принципиально новое изделие линейки МЗКТ V2. Данное изделие переназначено для доставки и транспортировки, оказания огневой поддержки, а также для защиты от взрывных устройств и уничтожения, вплоть до танков.Как заявил на открытии MILEX председатель ГВПК, многие образцы, представленные на выставке в разное время, сегодня состоят на вооружении не только Беларуси, но и целого ряда армий мира. Дмитрий Пантус выделил РЛС, средства РЭБ, беспилотники. Особое внимание глава ведомства уделил вопросу кибербезопасности.

Дмитрий Пантус, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси:

Этим вопросам мы уже уделяем внимание и продолжим эту работу. Мы создали центр при "Агате", набрали специалистов и ведем работу про разработке ПО для защиты всех ресурсов, в том числе ГВПК. Госкомвоенпром будет развивать свой потенциал на основе глубокого анализа рынка вооружения не только оборонных ведомств стран-партнеров, но и всего мира. По словам главы ВПК, результаты этого исследования легли в основу программы стратегического развития, которая рассчитана до 2030 года. Если же возвращаться к выставке, то ценность любого подобного форума определяется его коммерческой составляющей - объемом контрактов. Сегодня прошел и ряд двухсторонних встреч. Как показали сегодняшние презентации, новые контракты точно будут.





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