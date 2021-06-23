В. Хренин: Беларусь усилит региональную группировку войск с Россией

Источник материала: БT

Беларусь усилит региональную группировку войск с Россией, будет развивать интеграцию в Союзном государстве, Организации Договора о коллективной безопасности, Евразийском экономическом союзе. Об этом заявил министр обороны нашей страны Виктор Хренин, выступая сегодня на пленарном заседании Московской конференции по международной безопасности. Необходимость такого усиления диктуют, в том числе, и ближайшие соседи: Польша, страны Балтии и Украина торгуют своим суверенитетом в угоду США и НАТО.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Как мы и прогнозировали, отдельные страны Восточной Европы безоглядно ринулись в трансатлантические объятия американских союзников. Польша, Прибалтика и Украина торгуют своим суверенитетом, в качестве товара предлагают оголтелую русофобию. Под этой маркой американские войска проникают в Восточную Европу, расширяя зону оккупации. Она стремительно милитаризируется, строится военная база в Польше, под видом защиты Прибалтики танковые батальоны вооруженных сил США бесконечно ротируются в десятке километров от границы Беларуси. Украина зовет к себе британские войска. При этом мы становимся свидетелями того, как войска и силы третьих стран осваивают театр вероятных будущих военных действий у наших границ. Растут военные бюджеты, форсированными темпами закупается ударное наступательное вооружение. Фактически дискредитированы международные институты безопасности. Причем критика в их адрес за пассивную позицию и нежелание решать животрепещущие международные проблемы вполне обоснованна. К пагубным последствиям привело желание сохранить бюджеты своих структур в период пандемии. ООН, ОБСЕ и другие организации стали заложниками государств-доноров и фактически вынуждены учитывать их политизированную повестку. В такой ситуации ни о какой поддержке небольшим национальным государствам в сохранении своей независимости и территориальной целостности речи не идет.

Глава оборонного ведомства сообщил, что вскрыты неопровержимые доказательства причастности государственных структур США к попытке покушения на Президента Беларуси Александра Лукашенко. Несколькими месяцами ранее белорусские и российские спецслужбы пресекли подготовку мятежа с физическим устранением главы белорусского государства и членов его семьи. Данное явление можно назвать государственным терроризмом, подчеркнул министр.





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