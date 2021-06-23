Температурный максимум июня побит в Беларуси

Источник материала: БT

Температурный рекорд июня за весь период метеонаблюдений побит в Беларуси: 35,9 было вчера. В ближайшие дни в Беларуси объявлен оранжевый, а местами и красный уровень опасности. Максимальная температура поднимется до плюс 36. Синоптики и медики рекомендуют в жаркую погоду беречь себя: не находиться подолгу под палящим солнцем, не забывать про головные уборы и правила поведения на водоемах.





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