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Температурный максимум июня побит в Беларуси
23.06.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Температурный рекорд июня за весь период метеонаблюдений побит в Беларуси: 35,9 было вчера. В ближайшие дни в Беларуси объявлен оранжевый, а местами и красный уровень опасности. Максимальная температура поднимется до плюс 36. Синоптики и медики рекомендуют в жаркую погоду беречь себя: не находиться подолгу под палящим солнцем, не забывать про головные уборы и правила поведения на водоемах.
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Температурный рекорд июня за весь период метеонаблюдений побит в Беларуси: 35,9 было вчера. В ближайшие дни в Беларуси объявлен оранжевый, а местами и красный...
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