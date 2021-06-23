В. Гердт высказался о санкционном давлении на Беларусь

Источник материала: БT

Экспертное сообщество не перестает говорить об особом цинизме лидеров государств, которые ввели ограничения прямо накануне памятной даты в Беларуси, не глядя на огромные заслуги нашего народа в деле защиты всей Европы от коричневой чумы. История прошлого ничему не учит наших западных соседей, считает немецкий депутат Вальдемар Гердт и говорит, что антибелорусская политика коллективного Запада ничем не отличается от идеологии фашизма прошлого.

Вальдемар Гердт, депутат бундестага Германии:

Это страшно, когда в угоду идеологическому концепту ставятся экономические связи, благосостояние своего народа. Чем это отличается от фашизма? Там тоже выстраивались идеологические догмы, по которым произошло то, что произошло. Экономика должна оставаться экономикой, особенно сейчас в послековидный период, в который мы ходим. Сейчас нужно убрать все препятствия, которые мешают становиться экономике на ноги, иначе мы не прокормим своих людей, иначе у нас будет беда. Нет, все-таки по старинке, по накатанной дорожке давайте разрушим даже то, что есть. И мне очень печально, что прибалтийские страны оказались святее Папы Римского. Им же самим ударили больше по карману, чем самой Беларуси. Смысл какой прогнуться перед хозяином, получить больше дотаций?





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