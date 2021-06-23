ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Старовойтов: все учреждения здравоохранения в Могилевской области продолжают оказывать помощь пациентам

23.06.2021 23:01 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

23 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Все учреждения здравоохранения в Могилевской области продолжают оказывать помощь пациентам. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Александр Старовойтов, комментируя ситуацию с отключением электроэнергии.

"Все учреждения по прежнему оказывают круглосуточную помощь помощь, на данный момент отключения - экстренную. Пациенты, которые находятся в больницах и нуждаются в искусственной вентиляции, получают ее. Так как все больницы обеспечены аккумуляторными батареями и дизельными генераторами. Перебои в электроснабжении не нарушают эту работу, - отметил Александр Старовойтов.

В некоторых больницах продолжают идти операции, которые начались до отключения.

"Скорая помощь переключалась на сотовые виды связи, машины были направлены в наиболее оживленные места. Станция переливания и службы крови тоже работают - у всех в наличии резервные источники электроснабжения. Дополнительные площади использовались для сохранения вакцин, которые имеются в поликлиниках", - отметил Александр Старовойтов.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Все учреждения по прежнему оказывают круглосуточную помощь помощь, на данный момент отключения - экстренную. Пациенты, которые находятся в больницах и нуждаются в...
 
Новости дня
Новости общества
 
Откровенную и эмоциональную речь А. Лукашенко в Бресте анализируют эксперты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

23.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by