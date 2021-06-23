|
Старовойтов: все учреждения здравоохранения в Могилевской области продолжают оказывать помощь пациентам
23.06.2021 23:01 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
23 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Все учреждения здравоохранения в Могилевской области продолжают оказывать помощь пациентам. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Александр Старовойтов, комментируя ситуацию с отключением электроэнергии.
"Все учреждения по прежнему оказывают круглосуточную помощь помощь, на данный момент отключения - экстренную. Пациенты, которые находятся в больницах и нуждаются в искусственной вентиляции, получают ее. Так как все больницы обеспечены аккумуляторными батареями и дизельными генераторами. Перебои в электроснабжении не нарушают эту работу, - отметил Александр Старовойтов.
В некоторых больницах продолжают идти операции, которые начались до отключения.
"Скорая помощь переключалась на сотовые виды связи, машины были направлены в наиболее оживленные места. Станция переливания и службы крови тоже работают - у всех в наличии резервные источники электроснабжения. Дополнительные площади использовались для сохранения вакцин, которые имеются в поликлиниках", - отметил Александр Старовойтов.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Старовойтов: все учреждения здравоохранения в Могилевской области продолжают оказывать помощь пациентам
Все учреждения по прежнему оказывают круглосуточную помощь помощь, на данный момент отключения - экстренную. Пациенты, которые находятся в больницах и нуждаются в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)