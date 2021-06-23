Вопросы подготовки научных кадров для вузов страны обсудили сегодня в Гродно

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Будущих ученых, сильных преподавателей вузов необходимо искать и среди практиков и рационализаторов на производстве. Такое мнение сегодня высказала спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова на заседании экспертно-консультативного совета при президиуме Совета Республики в Гродно. Участники встречи обсудили вопросы подготовки научных кадров для вузов страны, возможности привлечения в науку молодежи и разработку определенных льгот и преференций для молодых ученых. Как отметила Наталья Кочанова, развитие страны невозможно без подготовки квалифицированных кадров, и необходимо уделить внимание именно тем, кто будет учить будущих специалистов. Это должны быть профессионалы.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Сегодня мы видим, что средний возраст профессорско-преподавательского состава в вузах достаточно зрелый, поэтому важно, чтобы молодые люди, которые имеют ученую степень, приходили для работы в наши вузы в качестве преподавателей. Пополнение этих кадров - серьезная задача. Потому что есть сегодня определенные тенденции - это IT-сфера, которая поглощает многих талантливых ребят, и пойти работать в вузы - это тот вопрос, который нас сегодня волнует.

Важность привлечения в науку молодежи отметил и заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Андрей Иванец. Необходимо обновлять и совершенствовать материальную базу науки, а сами исследования должны быть ориентированы на потребности экономики.

Андрей Иванец, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

Сегодня научная сфера обеспечивает гуманитарную и общественную безопасность страны. Особенную актуальность этот вопрос обретает в условиях санкционного давления. Развитие экономики страны мы сможем обеспечить лишь при наличии собственных кадров и технологий, без этого мы не сможем обеспечить достойный уровень жизни наших людей.

Вадим Богуш, ректор БГУИР, председатель Республиканского совета ректоров вузов:

Человек должен сам хотеть заниматься наукой, второй аспект - материальное обеспечение. Современная наука требует серьезного оборудования , соответствующих условий для высоких результатов

Участники заседания посетили научно-технологический парк Гродненского университета имени Янки Купалы, познакомились с образцами выпускаемой продукции и пообщались с его резидентами (в том числе и из числа студентов вуза).

В Гродненском государственном университете работают 12 научно-исследовательских и производственных лабораторий. Обучаются около тысячи иностранных студентов более чем из 20 стран. На 12 факультетах учатся более 11 тысяч студентов по 65 специальностям.





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