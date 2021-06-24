В Беларуси проходит второй день ЦТ по математике

Источник материала: БелТА

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси проходит второй день централизованного тестирования по математике, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Традиционно испытание начинается в 11.00. Всего на ЦТ по математике зарегистрированы около 32,2 тыс. абитуриентов. Как сообщил директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк, в первый день прохождения испытания не явились 1072 человека.

Абитуриентам запрещено проносить с собой мобильный телефон и другие гаджеты. Нарушители удаляются из аудитории и не будут иметь возможности пройти ЦТ по предмету в этом году. В первый день испытания по математике удаленных не было.

В пунктах проведения ЦТ в необходимом количестве имеются средства для дезинфекции рук и соблюдаются требования социального дистанцирования. При признаках недомогания абитуриентам рекомендуется своевременно обращаться к медицинским работникам. В случае плохого самочувствия, подтвержденного документально, абитуриент может пройти ЦТ в резервные дни.

Следующее ЦТ по биологии состоится 26 июня, по иностранному языку можно будет сдать 28 июня, химии - 30 июня, физике - 2 июля, истории Беларуси - 4 июля, географии - 6 июля, всемирной истории (новейшее время) - 8 июля.

Всего на централизованное тестирование в Беларуси зарегистрировались более 62 тыс. абитуриентов.-0-



