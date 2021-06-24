Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 июн - Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив МИА "Россия сегодня" с 80-летием агентства.

Российский лидер пожелал не останавливаться на достигнутом и активно развиваться.

"Поздравляю вас со знаменательной датой – 80-летием Международного информационного агентства "Россия сегодня"... Желаю вам не останавливаться на достигнутом, активно развиваться, воспитывать талантливую смену. Всего самого доброго", – говорится в телеграмме.

Также Путин добавил, что коллектив агентства продолжает "традиции честного, подвижнического служения избранному делу". И подчеркнул: "Россия сегодня" активно участвует в жизни страны и удерживает позиции одного из лидеров международного информационного пространства.

Что такое Совинформбюро

Ровно 80 лет назад было создано Советское информационное бюро. Его главной задачей стало составление сводок для радио, газет и журналов о положении на фронтах, работе тыла, о партизанском движении во время Великой Отечественной войны.

Совинформбюро просуществовало до 1961 года. На его базе создано Агентство печати "Новости" (АПН), которое еще несколько преобразований спустя стало МИА "Россия сегодня".

Sputnik Беларусь присоединяется к поздравлениям!

Читайте также: