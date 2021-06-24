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Беларусь-Россия: IV Форум регионов в архивных фотографиях
24.06.2021 10:05 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Площадкой четвертого Форума регионов Беларуси и России в 2017 году стала Москва. А тематикой мероприятия - IT-технологии, торгово-экономическое сотрудничество, кооперация в машиностроении и агропромышленном комплексе.
Форум собрал участников самого высокого уровня, руководителей областей, ученых, представителей белорусского и российского бизнеса. На мероприятии присутствовали делегации из 80 регионов России и всех областей Беларуси и Минска.
Александр Лукашенко выступает на пленарном заседании IV Форума регионов Беларуси и России. москва, 2017 год
Заседании Высшего государственного совета Союзного государства. москва, 2017 год
Подписание соглашений о сотрудничестве по итогам IV Форума регионов Беларуси и России, 2017 год
Мясникович и Матвиенко открыли в Москве выставку инноваций, 2017 год
Во время форума работала выставка достижений белорусских и российских производителей, где были представлены, в том числе и совместные проекты в области промышленности и высоких технологий.
В нынешнем году года традиционно стартует очередное совместное и масштабное мероприятие. VIII Форум регионов Беларуси и России пройдет с 29 июня по 1 июля. Его главной темой станет "Научно-техническое сотрудничество России и Беларуси в эпоху цифровизации".
Ключевые мероприятия состоятся в Москве и Московской области (Дом правительства Московской области), а также в режиме видео-конференц-связи в Минске.-0-
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Форум 2017-го года собрал участников самого высокого уровня, руководителей областей, ученых, представителей белорусского и российского бизнеса. На мероприятии...
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