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Мы выстоим в память о наших дедах и прадедах, которые спасли мир от коричневой чумы - мнение

24.06.2021 10:05 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы выстоим в память о наших дедах и прадедах, которые спасли мир от коричневой чумы, заявила корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Марина Ильина.

"Внимательно посмотрев выступление главы государства на территории священной земли Бреста, можно отметить главные тезисы: Беларусь не сломать; мы сами должны решать свою судьбу; белорусы - мирные люди, но если надо будет стать плечом к плечу, то выйдут все: от мала до велика", - отметила сенатор.

По ее словам, для любого государства суверенитет и независимость - важные составляющие. "Подчеркну, что мы всегда и на всех уровнях пропагандируем миролюбивую политику. В этом контексте особо емко звучали слова Президента о том, что хочется все вопросы решать мирным путем, по-славянски, по-человечески. И сегодня мы понимаем, что новые технологии военных действий, так называемых гибридных войн и цветных революций, пытаются расшатать нас изнутри. Но мы выстоим, мы просто обязаны выстоять в память о наших дедах и прадедах, которые спасли нас от коричневой чумы", - сказала Марина Ильина. -0-

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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"Внимательно посмотрев выступление главы государства на территории священной земли Бреста, можно отметить главные тезисы: Беларусь не сломать; мы сами должны...
 
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