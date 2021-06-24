В центре Минска закроют две улицы

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 июн – Sputnik. В центре Минска на двух улицах будет закрыто движение, такое решение принял Мингорисполком, официальный документ в четверг опубликован на портале Pravo.by.

Движение автомобилей и других транспортных средств запретят по улице Бобруйской на участке от пересечения с Ленинградской до пересечения с Ульяновской – аккурат возле минского жд-вокзала. Здесь будут проводиться ремонтные работы. Нечетная сторона улицы будет закрыта с 1 часа ночи 26 июня до 23 часов вечера 26 июня. Четную сторону закроют с 23:00 26 июня до 5:00 28 июня. Остановка общественного транспорта "Вокзал" временно перенесена на 50 метров вперед.

Что касается другой улицы, Юрово-Завальной, то на ней движение будет запрещено с полуночи 1 июля до 23 часов 31 декабря 2022 года. На участке от въезда во двор здания №27 по улице Раковской до поворота возле здания №10 по Романовской Слободе будет проходить капитальный ремонт дороги.

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