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П. Петровский: Главная задача - быть сплоченным обществом и не бояться некоторых трудностей
24.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Отдельные западные страны уже в который раз пытаются задушить Беларусь, вводя то авиабойкот, то очередные санкции. Но тем самым Европа серьезно вредит своей же экономике. Ведь это такой санкционный рикошет по-европейски.
Петр Петровский, политолог:
Факт введения санкций в день нападения на Советский Союз 22 июня - тоже такая символическая симптоматическая черта. Ведь пусть расскажет госпожа Меркель, госпожа фон дер Ляйен, где их деды находились в период Великой Отечественной и Второй мировой. Это было бы очень интересно и белорусскому обществу, и вообще мировому сообществу нужно знать эту информацию, так как она отразит преемственность некоторых процессов, преемственность вот этого высокомерия. Главная задача - быть сплоченным мобилизационным обществом и не бояться некоторых трудностей. Для нашего руководства главное - быстро эффективно переориентировать экспортно ориентированную экономику на те рынки, которые не ставят политических препон, и те, которые уважают нас как суверенное независимое государство.
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Отдельные западные страны уже в который раз пытаются задушить Беларусь, вводя то авиабойкот, то очередные санкции. Но тем самым Европа серьезно вредит своей же...
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