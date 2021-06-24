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Выставка военной техники и вооружения MILEX-2021 продолжает работу в Минске

24.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Выставка военной техники и вооружения MILEX продолжает работу в Минске. Сегодня внимание на форуме - системам противодействия высокоточному оружию, системам и средствам радиоэлектронной борьбы и разведки. Сегодня пройдут встречи руководства Госкомвоенпрома и Минобороны с главами иностранных делегаций. Важнейший партнер для нас в этой сфере - Россия. Например, ежегодно наша страна поставляет союзнику вооружение на сумму порядка $ 300 млн.

Дмитрий Пантус, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси:

Вопросы кооперации - не только в части микроэлектроники, а в целом ряде других направлений. Эта работа ведется всеми ведомствами и органами управления Республики Беларусь со своими визами на территории России, и эта работа будет продолжена. Особенно в условиях санкционного давления коллективного Запада. Мы исторически братья. Мы всегда были близкими, и эта работа будет продолжена. Особенно в такой интимной тематике, как ВПК

В этом году MILEX посетят более 30 делегаций из 22 стран мира. На площадках "Минск-Арены" представлены передовые разработки компаний и конструкторских бюро из Беларуси, России, Китая, Турции и Узбекистана.


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Теги: Минск
 
 
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Выставка военной техники и вооружения MILEX продолжает работу в Минске. Сегодня внимание на форуме - системам противодействия высокоточному оружию, системам и...
 
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