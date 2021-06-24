В. Гердт: Антибелорусские санкции - это форма международного диктата

Источник материала: БT

Запретительная политика в отношении Беларуси - не что иное, как новая форма международной диктатуры. Такое мнение нашему телеканалу высказал немецкий депутат Вальдемар Гердт. Парламентарий считает, что санкционное давление носит античеловечный характер и никогда не способствовало развитию демократии и плюрализма.

Вальдемар Гердт, депутат бундестага Германии:

В самой сути санкций заложен концепт античеловечный. Ведь что санкции хотят сделать? Давайте сделаем так, чтобы народ обнищал, и потом этот народ снимет нам неугодного правителя. В этой фразе "народ обнищал" - это беда, это потерянные рабочие места, это пролитая кровь. Мы видим Украину, мы видим другие страны, это неосуществленные мечты детей, папа и мама которых не смогли обеспечить. И это все ради чего? Ради того, чтобы навязать свою систему правлений. Разве это не диктат международный? Поэтому я считаю, что западное сообщество заигралось с этим инструментом, и придет время, когда этим политическим решениям будет дана должная оценка.





Читайте также:









