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С. Михеев: Европа больше не хочет помнить о коричневой чуме

24.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Введение санкций в отношении Беларуси ночью 22 июня - крайняя степень цинизма и безразличия. Такое мнение высказал российский политолог Сергей Михеев в интервью телеканалу "Беарусь 1", что отчасти уже и не удивительно - ведь Европа, к сожалению, в попытке переписать историю все реже  рассматривает коричневую чуму как большую проблему. 

Сергей Михеев, политолог, радио- и телеведущий (Россия):

Что касается коричневой чумы, Лукашенко прав, говоря о том, что мы все вместе, включая Республику Беларусь -  наиболее пострадавшую территорию из бывших светских республик,  принесли освобождение от этой коричневой чумы. Вопрос другой. К сожалению, мне кажется, Европа эту коричневую чуму все меньше и меньше рассматривает как проблему, она больше не хочет об этом помнить - во-первых, во-вторых, она отчасти начинает это оправдывать. Поэтому Лукашенко формально прав. Вопрос только в том, что для Европы этот тезис о коричневой чуме больше не является таким актуальным, но, к сожалению, тот, кто забывает прошлое, тот будет обречен на его повторение.


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Теги: Брест
 
 
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Введение санкций в отношении Беларуси ночью 22 июня - крайняя степень цинизма и безразличия. Такое мнение высказал российский политолог Сергей Михеев в интервью...
 
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