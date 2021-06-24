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С. Михеев: Европа больше не хочет помнить о коричневой чуме
24.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Введение санкций в отношении Беларуси ночью 22 июня - крайняя степень цинизма и безразличия. Такое мнение высказал российский политолог Сергей Михеев в интервью телеканалу
Сергей Михеев, политолог, радио- и телеведущий (Россия):
Что касается коричневой чумы, Лукашенко прав, говоря о том, что мы все вместе, включая Республику Беларусь - наиболее пострадавшую территорию из бывших светских республик, принесли освобождение от этой коричневой чумы. Вопрос другой. К сожалению, мне кажется, Европа эту коричневую чуму все меньше и меньше рассматривает как проблему, она больше не хочет об этом помнить - во-первых, во-вторых, она отчасти начинает это оправдывать. Поэтому Лукашенко формально прав. Вопрос только в том, что для Европы этот тезис о коричневой чуме больше не является таким актуальным, но, к сожалению, тот, кто забывает прошлое, тот будет обречен на его повторение.
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Введение санкций в отношении Беларуси ночью 22 июня - крайняя степень цинизма и безразличия. Такое мнение высказал российский политолог Сергей Михеев в интервью...
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