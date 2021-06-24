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Молитва о мире на белорусской земле и о единстве народа зазвучит в храмах и монастырях Беларуси

24.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Искренняя молитва о мире на нашей земле зазвучит в храмах и монастырях Беларуси. Сплотить общество в Год народного единства через веру было инициативой синода православной церкви. Первую общую молитву провели в день Святой Троицы, и духовный марафон получил свое продолжение.

Уже сегодня верующие встречают праздник в честь иконы Божией Матери. В православных храмах и монастырях совершат молебны с акафистом Пресвятой Богородице. Начало службы в 19 часов либо по окончании вечерних богослужений в белорусских обителях.

Молиться за консолидацию общества продолжат и 3 июля. В День Независимости молебен всем белорусским святым состоится в 11 часов. Общенародная молитва о мире завершится праздничным колокольным звоном в полдень.


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Теги: Минск
 
 
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Искренняя молитва о мире на нашей земле зазвучит в храмах и монастырях Беларуси. Сплотить общество в Год народного единства через веру было инициативой синода...
 
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