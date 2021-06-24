Источник материала: БT

В Минске ровно за месяц до старта летней Олимпиады открылась выставка под названием "На пути к Токио". Первыми посетителями экспозиции стали учащиеся 47-й школы, многие выпускники которой в будущем становятся студентами спортивной альма-матер.

Выставка "Истории наших побед"

Еще одна выставка, посвященная 30-летнему юбилею Национального олимпийского комитета, продолжает путешествовать по нашей столице. С этого дня еще раз вспомнить "Истории наших побед" можно у Минской ратуши. Выставка включает фотографии белорусских чемпионов и призеров Олимпиад разных лет - с 1992 по 2018 год.





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