Генпрокуратура направит в Латвию запрос об оказании правовой помощи в отношении 22 живых эсэсовцев

Источник материала: БелТА

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генпрокуратура направит в Латвию запрос об оказании международной правовой помощи в отношении 22 живых эсэсовцев, сообщил журналистам генпрокурор Андрей Швед, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

"Мы продолжаем активно расследовать это дело. Сегодня представим информацию по поводу злодеяний, совершенных латышскими легионами СС. Это карательные структуры, которые в период 1941-1944 годов совершили здесь многочисленные зверства, самые жестокие расправы учиняли над мирным населением. Сегодня мы установили около 400 живых латышских эсэсовцев по всему миру. Поручение об оказании правовой помощи направляется в Латвию в отношении 22 живых эсэсовцев", - сказал Андрей Швед.

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