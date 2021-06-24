Источник материала: БелТА

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запреты и ограничения на посещение лесов введены в 91 районе Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

Такие меры распространяются на всю Гомельскую область и почти всю территорию Могилевской (кроме Хотимского района). Также ограничения действуют в 17 районах Гродненской области, 9 - Минской, 14 - Витебской и 10 - Брестской.

"Пожароопасная обстановка в лесном фонде остается сложной. Только за прошедшие сутки было зафиксировано пять случаев возгораний (по два в Брестской и Гомельской областях, один - в Минской области). Все очаги были ликвидированы гослесохраной на ранней стадии. В условиях аномальной жары призываем граждан временно отказаться от посещения лесов", - сказали в пресс-службе.

На сайте Министерства лесного хозяйства размещена интерактивная карта, с помощью которой можно оперативно отследить, в каких регионах временно запрещено посещать леса.-0-