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БГУ представит научные разработки на Евразийском ортопедическом форуме в Москве

24.06.2021 10:53 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Научные разработки БГУ представят на III Евразийском ортопедическом форуме. Он пройдет 25 и 26 июня в технопарке "Сколково" в Москве. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Участники масштабного события ознакомятся с методикой прогнозирования геометрических параметров хрящевых трансплантатов, устанавливаемых на барабанную перепонку среднего уха. Применяется она при локальной тимпанальной пластике для улучшения слуховой проводимости у пациентов с патологией среднего уха. Эта методика снижает риски послеоперационных осложнений и ускоряет период восстановления.

В число разработок БГУ войдет также система проектирования ортодонтических аппаратов для расширения верхней челюсти. С помощью программы в режиме реального времени выполняется построение модели ортодонтического аппарата с четырьмя коронками и специальным расширяющим винтом Hyrax с учетом индивидуальных особенностей пациента. Кроме того, программа рассчитывает различные углы наклона стержней, положения коронок, их геометрических характеристик для расширения верхней челюсти.

На форуме представят компьютерную модель бедренной кости и имплантат по предотвращению перелома шейки бедра. Это совместная разработка ученых механико-математического факультета БГУ и Новокуйбышевской центральной городской больницы (Россия). Предлагаемый имплантат позволяет заменить головку бедренной кости и повысить ее прочность.

Среди разработок БГУ посетители увидят программный комплекс расчета прочностных характеристик длинных трубчатых костей человека при выполнении операций, биоразлагаемые каркасы для восстановления костей и другое.

Евразийский ортопедический форум - крупнейшее международное мероприятие в сфере травматологии, ортопедии и смежных направлений. Проходит раз в два года в Москве и охватывает все аспекты травматолого-ортопедического профиля. Это фармакотерапия, рентгенология, анестезиология и др. В 2019 году его посетили более 4 тыс. представителей из 70 стран.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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На форуме представят компьютерную модель бедренной кости и имплантат по предотвращению перелома шейки бедра. Это совместная разработка ученых...
 
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