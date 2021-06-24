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Генпрокуратура: представители самопровозглашенной ЛНР по поводу следственных действий с Протасевичем не обращались
24.06.2021 11:33 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) по поводу следственных действий с Романом Протасевичем не обращались,
"К нам официально никто не обращался", - сказал Андрей Швед.
/Будет дополнено/.-0-
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Генпрокуратура: представители самопровозглашенной ЛНР по поводу следственных действий с Протасевичем не обращались
"К нам официально никто не обращался", - сказал Андрей Швед.
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