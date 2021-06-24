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Сформированная модель белорусского государства эффективна и устойчива - Миклашевич
24.06.2021 11:33 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сформированная на конституционных положениях модель белорусского государства эффективна и устойчива, заявил сегодня журналистам председатель Конституционной комиссии, председатель КС Петр Миклашевич, передает корреспондент БЕЛТА.
"Прошедший период показал, что, действительно, сформированная на конституционных положениях модель белорусского государства является эффективной и устойчивой. Сегодня необходимо сохранить имеющиеся конституционные положения об основах конституционного строя и дальше на этой основе развивать и укреплять Республику Беларусь как суверенное и независимое государство", - сказал Петр Миклашевич.
Сегодня проходит седьмое заседание Конституционной комиссии. Рассматриваются изменения преамбулы Конституции Республики Беларусь и конституционных положений об основах конституционного строя.
/Будет дополнено/.-0-
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"Сегодня необходимо сохранить имеющиеся конституционные положения об основах конституционного строя и дальше на этой основе развивать и укреплять Республику...
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