Швед об уголовном деле против главы МИД Латвии и мэра Риги: состав преступления очевиден

Источник материала: БелТА

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело в отношении главы МИД Латвии и мэра Риги находится в производстве Следственного комитета Беларуси, состав преступления очевиден, заявил журналистам генпрокурор Андрей Швед, передает корреспондент БЕЛТА.

"Цель любого уголовного дела - уголовно-правовая оценка деяния. Речь шла о возбуждении уголовного дела в отношении министра иностранных дел Латвии и мэра Риги. Дело сейчас находится в производстве Следственного комитета. Состав там очевиден, на мой взгляд. Такое же преступление предусмотрено и Уголовным кодексом Латвии", - сказал Андрей Швед.

Говоря о возбуждении уголовного дела в связи со снятием государственного флага Беларуси в Риге, генпрокурор заметил, что "это естественная реакция нашего государства на беспрецедентный, кощунственный шаг в отношении нашего символа. Соответственно в рамках расследования уголовного дела следователи будут принимать меры, чтобы дать надлежащую уголовно-правовую оценку".-0-