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Конституцию планируют дополнить положениями о сохранении нацсамобытности
24.06.2021 11:47 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 июн – Sputnik. Преамбулу главного закона страны предлагается дополнить положениями о сохранении национальной самобытности и суверенитета, об этом сообщил в четверг журналистам председатель Конституционной комиссии Петр Миклашевич.
На заседании комиссии рассматриваются изменения в преамбулу и первый раздел документа – "Основы конституционного строя республики". В нем идет речь о правах, свободах и гарантиях граждан, основах демократии, роли политических партий и объединений, видах собственности, религии, государственных символах и языках.
Миклашевич отметил, что в преамбуле изложены основные ценности, идеи, культурно-духовное наследие белорусского народа, который является источником государственной власти.
"Поэтому сегодня возникла необходимость некоторые положения преамбулы уточнить и дополнить, исходя из объективных факторов общественного и государственного развития в нашей стране", - считает Миклашевич.
В частности, предлагается положение о праве белорусского народа на самоопределение дополнить такими ценностными установками, как сохранение национальной самобытности и суверенитета.
Также планируется закрепить в этом положении необходимость сохранения культурно-духовных традиций белорусского народа.
"Они являются важнейшей составной частью идеологии конституционного правового развития", - цитирует председателя Конституционной комиссии
В преамбуле Конституции появится также положение о том, что в Беларуси формируется социально справедливое общество на началах солидарности и общего благосостояния.
Основной блок поправок в Конституцию
Проект нового Основного закона будет вынесен на республиканский референдум в феврале 2022 года. Над ним сейчас работает Конституционная комиссия, в состав которой входит 36 человек.
Ожидается, что в целом Конституция претерпит существенные изменения. Планируется расширить роль парламента и ограничить законодательную функцию президента.
Кроме того, часть ответственности главы государства может перейти к правительству. Например, предлагается расширить полномочия премьер-министра, усилив его роль в формировании Совмина.
Всебелорусское народное собрание может получить конституционный статус. Оно станет высшим представительным органом народовластия, а выбирать его делегатов будут по такому же механизму, как депутатов парламента.
Конституционная комиссия должна подготовить все поправки к первому августа нынешнего года. Затем проект будет вынесен на общественное обсуждение и опубликован в средствах массовой информации.
В избирательных бюллетенях на республиканском референдуме весь блок корректировок будет обозначен в одном вопросе.
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Седьмое заседание Конституционной комиссии проходит в четверг в Минске. Рассматриваются изменения в преамбулу и первый раздел главного закона, в котором...
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