Конституцию планируют дополнить положениями о сохранении нацсамобытности

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 июн – Sputnik. Преамбулу главного закона страны предлагается дополнить положениями о сохранении национальной самобытности и суверенитета, об этом сообщил в четверг журналистам председатель Конституционной комиссии Петр Миклашевич.

На заседании комиссии рассматриваются изменения в преамбулу и первый раздел документа – "Основы конституционного строя республики". В нем идет речь о правах, свободах и гарантиях граждан, основах демократии, роли политических партий и объединений, видах собственности, религии, государственных символах и языках.

Миклашевич отметил, что в преамбуле изложены основные ценности, идеи, культурно-духовное наследие белорусского народа, который является источником государственной власти.

"Поэтому сегодня возникла необходимость некоторые положения преамбулы уточнить и дополнить, исходя из объективных факторов общественного и государственного развития в нашей стране", - считает Миклашевич.

В частности, предлагается положение о праве белорусского народа на самоопределение дополнить такими ценностными установками, как сохранение национальной самобытности и суверенитета.

Также планируется закрепить в этом положении необходимость сохранения культурно-духовных традиций белорусского народа.

"Они являются важнейшей составной частью идеологии конституционного правового развития", - цитирует председателя Конституционной комиссии БелТА .

В преамбуле Конституции появится также положение о том, что в Беларуси формируется социально справедливое общество на началах солидарности и общего благосостояния.

Основной блок поправок в Конституцию

Проект нового Основного закона будет вынесен на республиканский референдум в феврале 2022 года. Над ним сейчас работает Конституционная комиссия, в состав которой входит 36 человек.

Ожидается, что в целом Конституция претерпит существенные изменения. Планируется расширить роль парламента и ограничить законодательную функцию президента.

Кроме того, часть ответственности главы государства может перейти к правительству. Например, предлагается расширить полномочия премьер-министра, усилив его роль в формировании Совмина.

Всебелорусское народное собрание может получить конституционный статус. Оно станет высшим представительным органом народовластия, а выбирать его делегатов будут по такому же механизму, как депутатов парламента.

Конституционная комиссия должна подготовить все поправки к первому августа нынешнего года. Затем проект будет вынесен на общественное обсуждение и опубликован в средствах массовой информации.

В избирательных бюллетенях на республиканском референдуме весь блок корректировок будет обозначен в одном вопросе.

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