ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Добрушский фарфоровый завод - в новой серии проекта "Один день"

24.06.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Фарфор хоть и мужского рода, но капризный, как женщина. Из чего его делают? И каким он бывает? Добрушский фарфоровый завод сегодня в новой серии проекта Белтелерадиокомпании "Один день". Предприятие - бренд нашей страны, его изделия хорошо известны не одному поколению белорусов. Наш завод - один из лидеров по производству фарфоровой продукции в СНГ. Команда в 1000 человек выпускает высококачественную экологически чистую, безопасную для здоровья посуду. Как отличить настоящий фарфор от подделки? Сколько золота в золотой краске? Об этом и не только сегодня в нашем вечернем эфире.

Выпуск о Добрушском фарфоровом заводе - сразу после "Панорамы". Смотрите проект "Один день" и в субботу на "Беларусь 1".


Читайте также:



 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фарфор хоть и мужского рода, но капризный, как женщина. Из чего его делают? И каким он бывает? Добрушский фарфоровый завод сегодня в новой серии проекта...
 
Новости дня
Новости общества
 
Вечернее ЧП в двух регионах Беларуси ликвидировано оперативно и в кратчайшие сроки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

23.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by