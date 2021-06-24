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Добрушский фарфоровый завод - в новой серии проекта "Один день"
24.06.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Фарфор хоть и мужского рода, но капризный, как женщина. Из чего его делают? И каким он бывает? Добрушский фарфоровый завод сегодня в новой серии проекта Белтелерадиокомпании
Выпуск о Добрушском фарфоровом заводе - сразу после
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Фарфор хоть и мужского рода, но капризный, как женщина. Из чего его делают? И каким он бывает? Добрушский фарфоровый завод сегодня в новой серии проекта...
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