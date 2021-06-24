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Фарфор хоть и мужского рода, но капризный, как женщина. Из чего его делают? И каким он бывает? Добрушский фарфоровый завод сегодня в новой серии проекта Белтелерадиокомпании "Один день" . Предприятие - бренд нашей страны, его изделия хорошо известны не одному поколению белорусов. Наш завод - один из лидеров по производству фарфоровой продукции в СНГ. Команда в 1000 человек выпускает высококачественную экологически чистую, безопасную для здоровья посуду. Как отличить настоящий фарфор от подделки? Сколько золота в золотой краске? Об этом и не только сегодня в нашем вечернем эфире.

Выпуск о Добрушском фарфоровом заводе - сразу после "Панорамы" . Смотрите проект "Один день" и в субботу на "Беларусь 1" .





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