Вечернее ЧП в двух регионах Беларуси ликвидировано оперативно и в кратчайшие сроки

Источник материала: БT

Начнем с последней информации по аварийному инциденту на Лукомльской ГРЭС. Возгорание оперативно ликвидировали, а электроснабжение в кратчайшие сроки восстановили. Отключения электричества и водоснабжения отмечены были в двух регионах Беларуси - Витебской и Могилевской областях. По информации МЧС, возгорание произошло из-за аномальных температур в одной из секций трансформаторной подстанции ГРЭС в Лукомле. Соответственно, отключились и насосы, которые работают на электричестве. После получения допуска от энергетиков подразделения спасателей приступили к тушению.

В Витебске создан областной ситуационный штаб в связи с аварией

В срочном порядке при Витебском облисполкоме была создана спецкомиссия. Ночью мы получили комментарий первого заместителя генерального директора - главного инженера Белэнерго Владимира Боброва.

Электроснабжение восстановлено

Возгорание трансформатора напряжения на ГРЭС было оперативно ликвидировано, никто из работников станции не пострадал. Минэнерго также проинформировало, что к этому времени полностью восстановлено электроснабжение в Могилевской и Витебской областях. Энергосистема работает в штатном режиме.

Штатная ситуация

Конечно, никуда без желтых ресурсов. По количеству вбросов и непроверенной информации там просто развернулась борьба за первое место. Молниеносно множились фейки. Факелы в районе "Нафтана" и "Полимира" они уже по традиции назвали очередным ЧП. Пламя на установках - ситуация нормальная, оно загорается в случае остановки производства для сжигания химических веществ.

В это время все учреждения здравоохранения продолжали оказывать плановую помощь пациентам. Особое внимание тем, кто нуждается в искусственной вентиляции легких. Больницы обеспечены аккумуляторными батареями и дизельными генераторами. Перебои в электроснабжении эту работу не нарушили. В некоторых больницах продолжались и операции. Скорая помощь переключалась на сотовые виды связи.

Все подробности узнаем прямо сейчас. Андрей Ястребов с места событий (видео).





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